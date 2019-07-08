Зеленский рассказал об условии снятия экономической блокады Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщает о том, что прежнее экономическое состояние ДНР можно вернуть только при условии, если Украине будут возвращены обратно незаконно национализированные украинские заводы и фабрики, находящиеся на оккупированных территориях в Донбассе. Также украинский лидер отметил, что планирует окончить боевые действия и разрешить конфликт в течение этого года. Он выразил искреннее желание остановить войну с помощью дипломатии, сообщает РИА Новости.