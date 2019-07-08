Орешкин требует расследования ранней публикации ЦБ данных раньше Росстата

Председатель Министерства экономического развития призвал проверить публикацию Центрального банка (ЦБ) об июньской инфляции раньше Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Данные об инфляции появились восьмого июля этого года на официальной странице Росстата. Орешкин считает, что Банк России не имеет права публиковать данные об инфляции раньше, чем Росстат. В основном ЦБ публикует свои данные в 14:00 по московскому времени, а Росстат ы 16:00. Но в этот раз экономические данные на официальном сайте Росстат были опубликованы ранее установленного времени, сообщает РБК.