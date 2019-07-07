Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
08 ИЮЛ, 05:15 МСК
USD (ЦБ)    63,5841
EUR (ЦБ)    71,6593

08 ИЮЛ, 05:15 МСК
USD (ЦБ)    63,5841
EUR (ЦБ)    71,6593

Редкий феномен «легких световых столбов» был снят на камеру филиппинцем в провинции Сулу

07.07.2019 22:46
Комментарии
Редкий феномен «легких световых столбов» был снят на камеру филиппинцем в провинции Сулу

Редкое атмосферное явление, известное как легкие световые столбы, было снято на камеру в ночном небе над филиппинской провинцией Сулу.

Пользователь соцсетей Амархан Джидара поделился несколькими фотографиями впечатляющего представления, которое ему удалось запечатлеть в минувшее воскресенье, 30 июня.

По словам фотографа, жители были поражены, увидев удивительные огни в небе. Местные таусуги называют огни «Lansuk-Lansuk» или свечами.

Световые столбы

У таусугов есть также противоположные убеждения о появлении огней. Одни считают, что данное явление приносит неудачу, в то время как другие напротив, рассматривают появление световых столбов как признак удачи.

По словам Джидара, необычное атмосферное явление длилось от 20 до 30 минут.

Комментировать (без регистрации)
Фотограф запечатлел красные молнии в виде медуз (видео)
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Измерение койками. Почему паллиативная помощь в России остается доступной только на бумаге?

Измерение койками. Почему паллиативная помощь в России остается доступной только на бумаге?
Общество

Женщины на корабле. Минтруд расширяет список разрешенных для россиянок профессий

Женщины на корабле. Минтруд расширяет список разрешенных для россиянок профессий
Общество

Россия и Азербайджан договорились вместе двигать вперед науку

Россия и Азербайджан договорились вместе двигать вперед науку
Наука и технологии

Ура, заработало! Почему власти вынуждены были вмешаться в конфликт АвтоВАЗа с поставщиком?

Ура, заработало! Почему власти вынуждены были вмешаться в конфликт АвтоВАЗа с поставщиком?
Экономика 1

Россия и НАТО вывели корабли в Черное море, Великобритания отказывается от санкций к Nord Stream 2 и другие новости

Россия и НАТО вывели корабли в Черное море, Великобритания отказывается от санкций к Nord Stream 2 и другие новости
События и факты 1

Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне

Отвоевывать или осваивать? Как Россия, США, Европа и Китай защищают свои интересы в Арктической зоне
Политика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России запускали ракеты, заводы, электростанции и развивали агропром

ТОП-10 достижений недели: как в России запускали ракеты, заводы, электростанции и развивали агропром

В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей

В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей

Во Владимирской области завод «Электрокабель» начал производство кабелей повышенной огнестойкости

Во Владимирской области завод «Электрокабель» начал производство кабелей повышенной огнестойкости

В Московской области открыли новое производство клинических лабораторных продуктов

В Московской области открыли новое производство клинических лабораторных продуктов

Новости дня

07 ИЮЛ, 23:54 Ученым впервые удалось чипировать глубоководных акул и получить редкие кадры Ученым впервые удалось чипировать глубоководных акул и получить редкие кадры
Резолюцию против России по Крымскому полуострову одобрил комитет ПА ОБСЕ
Резолюцию против России по Крымскому полуострову одобрил комитет ПА ОБСЕ
07 ИЮЛ, 18:57 Мутко требует уволить спасавшего свой дом чиновника Мутко требует уволить спасавшего свой дом чиновника
07 ИЮЛ, 18:35 Продажи Iphone в Индии снизились вдвое Продажи Iphone в Индии снизились вдвое
07 ИЮЛ, 18:19 Медведчук о том, как познакомился с Путиным Медведчук о том, как познакомился с Путиным
07 ИЮЛ, 18:10 Новая версия исчезновения малайзийского Boeing Новая версия исчезновения малайзийского Boeing
07 ИЮЛ, 14:49 Росстат назвал самые подорожавшие продукты Росстат назвал самые подорожавшие продукты
Государственные долгострои. Кто, где и почему в России замораживает многомиллиардные стройки?
Государственные долгострои. Кто, где и почему в России замораживает многомиллиардные стройки?
07 ИЮЛ, 13:53 ПА ОБСЕ потребовала от России отменить свое признание независимости Абхазии и Южной Осетии ПА ОБСЕ потребовала от России отменить свое признание независимости Абхазии и Южной Осетии

Узнай, страна!

05 ИЮЛ, 18:26 ТОП-10 достижений недели: как в России запускали ракеты, заводы, электростанции и развивали агропром ТОП-10 достижений недели: как в России запускали ракеты, заводы, электростанции и развивали агропром
«Назло России». Почему политики разных стран мира усиливают выпады против Российской Федерации?
«Назло России». Почему политики разных стран мира усиливают выпады против Российской Федерации?
05 ИЮЛ, 17:21 В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей В Астраханской области «Газпром» завершит строительство социальных объектов стоимостью 4 млрд рублей
05 ИЮЛ, 13:40 Тамбовские онкологи стали применять новую технологию лечения рака молочной железы Тамбовские онкологи стали применять новую технологию лечения рака молочной железы
05 ИЮЛ, 13:06 Центр поддержки экспорта приглашает предпринимателей на международную выставку «РОС-ГАЗ-ЭКСПО" Центр поддержки экспорта приглашает предпринимателей на международную выставку «РОС-ГАЗ-ЭКСПО"
05 ИЮЛ, 10:12 ВОИР - миллион рублей лучшему изобретателю страны ВОИР - миллион рублей лучшему изобретателю страны
03 ИЮЛ, 17:19 Вологодскую ТПП посетила делегация из Совета Федерации, чтобы обсудить вопросы реформирования Вологодскую ТПП посетила делегация из Совета Федерации, чтобы обсудить вопросы реформирования
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
01 ИЮЛ, 10:36 В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области
27 ИЮН, 19:08 В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв» В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв»
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter