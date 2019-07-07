Редкий феномен «легких световых столбов» был снят на камеру филиппинцем в провинции Сулу

Редкое атмосферное явление, известное как легкие световые столбы, было снято на камеру в ночном небе над филиппинской провинцией Сулу.

Пользователь соцсетей Амархан Джидара поделился несколькими фотографиями впечатляющего представления, которое ему удалось запечатлеть в минувшее воскресенье, 30 июня.

По словам фотографа, жители были поражены, увидев удивительные огни в небе. Местные таусуги называют огни «Lansuk-Lansuk» или свечами.

У таусугов есть также противоположные убеждения о появлении огней. Одни считают, что данное явление приносит неудачу, в то время как другие напротив, рассматривают появление световых столбов как признак удачи.

По словам Джидара, необычное атмосферное явление длилось от 20 до 30 минут.