Совет Федерации прокомментировал приобретение первой партии Киевом нефти из Америки

Представитель комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал приобретение первой в истории партии нефти Украиной из Соединенных Штатов Америки.

Клинцевич заявил, что мы не пропадем и если Киев хочет поставлять нефть из Америки, пусть делает.

Он считает, что теперь украинская власть начнет утверждать, что Киев больше не будет зависеть от Москвы.

Кроме того депутат добавил, что Украина не оглашает сумму, которую она заплатила за первую в истории нефть из США, пишет «Газета.ru».