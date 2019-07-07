Странное поведение Зеленского озадачило пользователей сети

В Ужгороде на совещании Закарпатской таможни, которое проводилось 6 июля, украинский глава Владимир Зеленский озадачил странным поведением пользователей сети. Видео с совещания было опубликовано на YouTube.

Часть пользователей решила, что подобное поведение президента объясняется элементарной усталостью. Другие допускают, что странное поведение связано с употреблением сильнодействующих препаратов, причем они уверены, что доза была немаленькой и Зеленский потреблял вовсе не водку. Некоторые пользователи встали на защиту главы Украины, сказав, что слушать всякую ерунду и не заснуть – геройский поступок с его стороны, особенно в состоянии сильного переутомления.

Неоднократно представителей украинской власти подозревали в употреблении алкоголя или наркотиков, поэтому Зеленский во время президентской гонки настаивал на проведении экспертизы. В апреле он и экс-лидер Украины Петр Порошенко на алкоголь и наркотики сдали анализы. Зеленский уверял, что кандидаты обязаны показать народу, что среди кандидатов в президенты нет ни наркоманов, ни алкоголиков, передает «Lenta.ru».