Сильнейшее за последние 20 лет землетрясение в Калифорнии

Служба геологии Соединенных Штатов Америки свидетельствует о том, что четвертого июля этого года в Калифорнии случилось землетрясение магнитудой равное 6,4. Эпицентр располагался в районе округа Сан-Бернардино. Риск формирования цунами в последствии землетрясения отсутствует. Так же представитель метеорологической службы Люси Джонс предупреждает о том, что вероятность нового сильнейшего землетрясения равна пятидесяти процентам. Известно, что из-за подземных толчков произошло пять пожаров и эвакуирована местная больница, существуют трещины в жилых домах, значительное повреждение городского водопровода, не работают линии электросвязи и на некоторых участках проезжей части обвалы, сообщает Интерфакс.