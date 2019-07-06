Спецназ ФСБ воровал деньги во время обысков

Сотрудники специальных подразделений Федеральной службы безопасности воровали деньги в ходе обысков. Известно, что гарнизонный военный суд города Москвы отправил под арест 7-ых бойцов Федеральной службы безопасности, двое из них под домашним арестом, остальные в следственном изоляторе. Каждому из бывших сотрудников ФСБ положено до пятнадцати лет лишения свободы, согласно статье сто шестьдесят два уголовного кодекса Российской Федерации. В первую очередь подозревали инкассаторов и организаторов мероприятий по обыску, но после было установлено, что деньги исчезали только в тех случаях, когда участие в обыске принимали спецподразделения «Альфа» и «Вымпел». Заранее вынув из своих бронежилетов противоядерные пластины, бойцы подразделений клали в них деньги, сообщает Regnum.