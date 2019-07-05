6 июля весь мир будет отмечать Международный день поцелуев! Известно, что поцелуй сжигает калории и укрепляет иммунную систему, но, несмотря на такие положительные свойства для здоровья, поцелуи в общественных местах запрещены почти по всему миру.

В преддверии одного из самых радостных и веселых праздников Deutsche Welle представляет вашему вниманию 12 «забавных» фактов о поцелуях.

1. Тайская пара держит абсолютный мировой рекорд поцелуев. Пара целовалась 58 часов 35 минут и 58 секунд без перерыва - даже когда они ели, пили и пользовались ванной.

2. Нормальный поцелуй сжигает 6,4 калории в минуту, а страстный поцелуй может сжечь до 20 калорий в минуту.

3. Сегодня средний поцелуй длится более 12 секунд, однако, в 1980-х средний поцелуй длился всего 5,5 секунды.

4. Публичные поцелуи разрешены не везде. В воскресенье в Мичигане и Коннектикуте запрещено публично целовать женщин - эти штаты США воспринимают День Господень довольно серьезно. А в метро в столице Турции Анкаре пассажиры обязаны придерживаться «моральных правил». Власти официально предупредили о том, что за турецкими парами следят камеры наблюдения.

5. Германия занимает второе место после Швеции в списке стран, которые скупятся на поцелуи. В среднем в стране приходится по четыре поцелуя на человека в день. А вот люди во Франции и Италии чувствуют себя намного лучше: они целуются в среднем семь раз в день.

6. Исследователи изучают поцелуи в области науки, которая называется филематология. Они обнаружили, что двое из трех человек, целуясь, наклоняют головы вправо.

7. Врачи с энтузиазмом относятся к поцелуям, потому что это укрепляет нашу иммунную систему и замедляет процесс старения. Одно только размышление о поцелуе увеличивает поток слюны, которая, в свою очередь, ослабляет зубной налет.

8. Поцелуи также отлично влияют на безопасность дорожного движения. Исследователи обнаружили, что люди, которые недавно поцеловались, гораздо менее агрессивны. Они говорят, что это приводит к меньшему количеству несчастных случаев. Но целоваться за рулем не очень хорошая идея - пожалуйста, следите за движением!

9. Люди целуются в 90% стран мира. Как и почему отличается от одной страны к другой. Три поцелуя в щеку - это стандартное приветствие во Франции, в то время как в Японии люди целуются, только если обе стороны хотят секса.

10. Как и ласковые жесты, поцелуи - это не просто социальное поведение, которое мы выработали на протяжении веков, - это инстинкт, который мы можем наблюдать у орангутангов и других приматов. Гуси выражают привязанность, касаясь клювов, а слоны кладут свои хоботы в рот друг другу.

11. Поцелуи стимулируют более 100 миллиардов нервных клеток, в то время как гормоны счастья и адреналин проходят через наши тела, позволяя нашим сердцам биться быстрее. Кровяное давление и температура тела тоже повышаются.

12. В поцелуе происходит много обмена: 60 ​​миллиграммов воды, 0,5 миллиграмма белка, 0,15 миллиграмма секрета слюнной железы, 0,4 миллиграмма соли и до 22 000 бактерий.