Президент ТПП России С.Н. Катырин провел совещание с представителями ТПП России за границей

3 июля 2019 года в Конгресс-центре ТПП РФ прошло расширенное совещание Президента ТПП России С.Н. Катырина с представителями ТПП России за границей. В заседании приняли участие заместитель министра иностранных дел Панкина А.А., директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Щур-Труханович Л.В., заместитель генерального директора АО «Российский экспортный центр» Оганезов Д.С, а также представитель ТПП РФ в КНР (Шанхай) Вячеслав Денискин и представитель ТПП РФ в Турции Илья Корнилов.

Основной вопрос заседания: Пути развития внешнеэкономической деятельности и поддержки российского бизнеса за границей. В центре особого внимания оказались варианты взаимодействия с Китаем, Индией и Турцией, как со стратегическими партнёрами. Была выражена озабоченность из-за недостаточной информированности населения о проводимых правительством программ по увеличению экспорта и недостаточного уровня интеграции представительств ТПП в России и за рубежом. Был поднят вопрос о подготовке к Всемирному конгрессу ТПП в 2023 году.