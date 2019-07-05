Премьер Италии после встречи с Путиным заявил о большом потенциале дружбы с Россией

Итальянские политики делятся своими впечатлениями от визита и общения с президентом Российской Федерации. Так, дружеские отношения между Россией и Италией имеют большой потенциал – с таким заявлением выступил итальянский премьер Джузепе Конте после визита главы РФ Владимира Путина в Рим и Ватикан. Как уточняет РИА Новости, своими впечатлениями от встречи Конте поделился на своей странице в Facebook.

«Дружба, диалог, укрепление двустороннего сотрудничества и культурный обмен», - так охарактеризовал свои впечатления от прошедшей встречи премьер Италии.

Конте и Путин встречались дважды: в правительственном дворце Киджи и на ужине на вилле Мадама. В ходе бесед были затронуты важные международные темы. В том числе по Ливии, Сирии, Украине и Венесуэле.