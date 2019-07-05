В пресс-службе Зеленского заявили, что Торонто – столица Канады

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского совершили ошибку и назвали канадский город Торонто – столицей Канады. Это вызвало шквал насмешливых высказываний пользователей сети, а депутат Верховной рады Ирина Геращенко предложила провести ликбез для членов команды президента и напомнить им о том, какие именно города являются столицами тех или иных государств, пишет РИА Новости.