Британию вызвали объясняться за танкер перед Ираном

Аббас Мусави официальный посол министерства иностранных дел Ирана сообщил, что в столицу Ирана был приглашен представитель Великобритании из-за задержания иранского танкера с нефтью.

Четвертого июля в Гибралтаре было незаконно задержано нефтяное судно британскими морскими пехотинцами. Известно, что перевозилось около двух миллионов баррелей не переработанной нефти из Тегерана на сирийскую фабрику Баньяс, количество перевозимой нефти не соответствует санкциям. Министерство иностранных дел Испании сообщило о том, что танкер перехвачен британскими войсками по требованию Соединенных Штатов Америки.

Санкции Европейского союза подразумевают ограничение на продажу нефти и запрет на нефтянные инвестиции, сообщает издательство Lenta.ru