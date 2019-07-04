Россия и Чехия договорились о сохранении объема авиасообщения

Франтишек Йемелка, посол министерства транспорта в Чехии отметил, что Российская Федерация и Чехия пришли к выводу о сохранении прежнего объема и условий авиасообщения среди двух государств. До первого сентября министерства продолжат общение о дальнейшем сотрудничестве, сообщает министр транспорта Чехии.

Ранее российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» объявили недействительными рейсы в Чехию в связи с аннулированием чешского согласия на полеты из России в Чехию. Прекращение полетов произошло потому, что у авиавластей не получилось договориться по поводу перелетов по транссибирским магистралям, сообщает РИА Новости.