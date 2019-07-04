Кудрин считает, что Россия духовно отстает от США

Алексей Кудрин, глава счетной палаты Российской Федерации установил запаздывание Российской Федерации от Соединенных Штатов Америки и Европы в отношении моральных и традиционных семейных ценностей. Кудрин отмечает, что России нужно стремиться развиваться, чтобы стать фаворитом в этом вопросе.

Так же он заявил, что смертность в младенческом возрасте по всем показателям превышает смертность в Европе в два раза, сообщает издательство Газета.ru