Американский генерал рассказал план в случае ядерной войны

Дэвид Гольдфрейн Начальник Генерального штаба Военно-воздушных сил Америки рассказал тактику, если начнется война. В первую очередь он позвонит Тоду Уолтерсу, главе Европейского командования воздушными силами Соединенных Штатов Америки, далее ВВС мгновенно приступит к сосредоточенному наступлению на врага, которое будет включать в себя разведку, военные космические операции, атаку военных летательных аппаратов. Потом генерал упомянул о том, что свяжется с Терренсом О’Шонесси главой северного командования воздушными силами Америки для защиты населения на территории Америки. И напоследок, генеарл сообщил о том, что обязательно будут задействованы военные атомные подводные аппараты, дающие разрушительные толчки из-под воды, сообщает РИА Новости.