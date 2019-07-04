В школах России запретят использование мобильных телефонов

Глава Роспотребнадзора Российской Федерации Анна Попова, выступая на заседании Совета при Президенте по реализации государственной поддержки в сфере защиты семьи и детей, уведомила о том, что в ближайшее время будет решаться вопрос о прекращении использования мобильных телефонов в школах. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также потребовала решить данную проблему, определив срок ее решения первым сентября. Анна Попова в свою очередь, выделила месяц на решение проблемы. Глава Роспотребнадзора считает, что ученикам нужно ограничить пользование гаджетами и запретить приносить их в учебное заведение, сообщает РИА Новости.