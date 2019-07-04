У Маслякова хотят отобрать бренд КВН

Похоже, что в структуре знаменитого объединения скоро произойдут серьезные изменения. Речь идет о том, что ООО «Группа 7» планирует в судебном порядке оспорить признания товарного знака КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК». Напомним, что его генеральным директором на сегодняшний день является Александр Масляков. Как передает РИА Новости со ссылкой на судебную картотеку, иск соответствующего содержания будет рассматриваться девятнадцатого августа.

Сообщается также, что в деле, кроме «ТТО «АМИК» будут принимать участие третьи лица. В частности, речь идет о Марине Топаз, являющейся вдовой одного из основателей бренда КВН Сергея Муратова. О других подробностях предстоящего судебного заседания не сообщается. Вероятно, обо всем станет известно уже после суда.