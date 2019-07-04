Нафтогаз готов к переговорам по транзиту российского газа

Глава газового дивизиона украинской компании «Нафтогаз» Андрей Фаворов заявил, что украинская сторона готова к проведению «честных и открытых» переговоров о транзите российского газа через территорию Украины. Такое заявление прозвучало на фоне высказываний о том, что Нафтогаз ожидает перебоев с поставками российского топлива, о чем уже предупреждены европейские потребители.

По словам Фаворова, перебои с поставками российского газа ожидаются в начале следующего года. Причем и Европа и Украины уже делают запасы на случай возникновения перебоев в поставках газа. Так, Европа увеличила запасы газа примерно на 15% по сравнению с предыдущим годом, а запасы Украины превышают прошлогодние на 2,5-2,7 миллиарда кубометров, пишет РИА Новости.