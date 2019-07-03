В Раде предложили штрафовать за нецензурную брань

На официальной странице украинского парламента была помещена публикация о запрете мата в социальных сетях, а так же на телевидении, которая называется законопроект о «дематюкации». Штрафная система распространяется на аудиовизуальный контент.

Размеры штрафов варьируются для простых граждан от тридцати восьми до шестидесяти семи тысяч гривен, а для публичных граждан и коммерческих проектов от семидесяти двух до девяноста шести тысяч гривен. Предлагается альтернатива в виде общественных работ на протяжении и пятнадцати суток, сообщает издательство life