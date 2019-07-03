Минобороны опубликовало информацию о погибших моряках

Министерство обороны на своей главной странице разместило информацию о четырнадцати погибших в ходе пожара на военной подводной лодке в Баренцевом море подводниках. В сопроводительном письме было указано, что офицеры достаточно много участвовали в наисложнейших исследовательских поездках с погружением и были опытными. Погибшими являются: шесть капитанов первого ранга, из которых два героя Российской Федерации, три капитана второго ранга, подполковник медицинской службы, два капитана третьего ранга и капитан-лейтенант, сообщает РИА Новости.