Минсельхоз сможет регулировать сбор ягод и грибов

В законопроекте правительства Российской Федерации сообщается о том, что Министерство сельского хозяйства может в ближайшее время взять под контроль сбор и переработку дикого урожая лесной зоны России. В иллюстративном письме указано, что дикорастущие орехи, ягоды, грибы и остальные плоды имеют высокий спрос среди населения, а также свидетельствуют об экономической и социальной значимости. В следствии этого факта Минсельхоз требует разрешить ему осуществлять функции регулятора в данной сфере, сообщает издательство RT.