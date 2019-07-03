Более половины россиян удовлетворены качеством услуг ЖКХ

Специалисты ВЦИОМ провели опрос общественного мнения и выяснили степень удовлетворения граждан нашей страны услугами, которые оказывают ЖКХ. Так, порядка 60% опрошенных заявили, что довольны качеством жилищно-коммунальных услуг. При этом только 49% респондентов сообщили, что они удовлетворены работой своей управляющей компании.

В ходе опроса 82% россиян отметили, что за прошедший год в сфере ЖКХ, а именно в электро и газоснабжении, отоплении и холодном водоснабжении не произошло сколько-нибудь существенных изменений, а вот 17% участников опроса заявили об ухудшении качества ремонта и содержания жилья, пишет РБК.