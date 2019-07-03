Глава МИД Канады начала выступление с высказывания Путина

Глава канадского МИД Христя Фриланд в Торонто свой доклад на конференции перед украинским лидером Владимиром Зеленским начала с высказывания Владимира Путина.

Фриланд пояснила, что для находящихся будет полной неожиданностью услышать высказывание Владимира Путина, которые она намерена процитировать. Она упомянула слова российского главы, гласящие, что идея либерализма себя изжила.

Несмотря на то, что накануне был день Канады и ее премьер Джастин Трюдо выступает в пользу защиты либерализма, подчеркивает Фриланд, правда в том, что ни одна страна так рьяно не опровергает эти слова российского президента.

Также глава МИД Канады считает, что центром внешней политики государства должны стать поддержка демократии и мирового порядка.

Напомним, что высказывание Путина о либерализме привело к его массовому обсуждению в среде журналистов и политиков.

Позднее пресс-секретарь Кремля пояснил, что президенту РФ идея либерализма близка, однако, он против того, чтобы навязывать ее другим, пишут РИА Новости.