Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
03 ИЮЛ, 19:50 МСК
USD (ЦБ)    63,4951
EUR (ЦБ)    71,6034

03 ИЮЛ, 19:50 МСК
USD (ЦБ)    63,4951
EUR (ЦБ)    71,6034

Глава МИД Канады начала выступление с высказывания Путина

03.07.2019 18:16
Комментарии
Глава МИД Канады начала выступление с высказывания Путина

Глава канадского МИД Христя Фриланд в Торонто свой доклад на конференции перед украинским лидером Владимиром Зеленским начала с высказывания Владимира Путина.

Фриланд пояснила, что для находящихся будет полной неожиданностью услышать высказывание Владимира Путина, которые она намерена процитировать. Она упомянула слова российского главы, гласящие, что идея либерализма себя изжила.

Несмотря на то, что накануне был день Канады и ее премьер Джастин Трюдо выступает в пользу защиты либерализма, подчеркивает Фриланд, правда в том, что ни одна страна так рьяно не опровергает эти слова российского президента.

Также глава МИД Канады считает, что центром внешней политики государства должны стать поддержка демократии и мирового порядка.

Напомним, что высказывание Путина о либерализме привело к его массовому обсуждению в среде журналистов и политиков.

Позднее пресс-секретарь Кремля пояснил, что президенту РФ идея либерализма близка, однако, он против того, чтобы навязывать ее другим, пишут РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
Слуцкий допускает отказ от выплаты долга перед ПАСЕ
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Какие романсы поют финансы? Как россияне контролируют свои расходы и распределяют семейный бюджет

Какие романсы поют финансы? Как россияне контролируют свои расходы и распределяют семейный бюджет
Исследования

Канадский броневик для Зеленского. Киев купит у Оттавы военную технику для восстановления мира в Донбассе

Канадский броневик для Зеленского. Киев купит у Оттавы военную технику для восстановления мира в Донбассе
Политика

Катастрофа может повториться. Ученые назвали причины разрушительного паводка в Иркутской области

Катастрофа может повториться. Ученые назвали причины разрушительного паводка в Иркутской области
Общество

ПАСЕ просит денег у России, Россия подписала хартию ОПЕК, россияне выходят на пенсию по-новому и другие новости

ПАСЕ просит денег у России, Россия подписала хартию ОПЕК, россияне выходят на пенсию по-новому и другие новости
События и факты

Государственные долгострои. Кто, где и почему в России замораживает многомиллиардные стройки?

Государственные долгострои. Кто, где и почему в России замораживает многомиллиардные стройки?
Экономика

Вечные труженики. Более половины российских пенсионеров не собираются сразу уходить на заслуженный отдых

Вечные труженики. Более половины российских пенсионеров не собираются сразу уходить на заслуженный отдых
Исследования

Узнай, страна

Вологодскую ТПП посетила делегация из Совета Федерации, чтобы обсудить вопросы реформирования

Вологодскую ТПП посетила делегация из Совета Федерации, чтобы обсудить вопросы реформирования

Вологодские гостиницы получили свои звезды

Вологодские гостиницы получили свои звезды

В Приморском крае на судоверфь «Звезда» доставлен второй кран-гигант грузоподъемностью 1200 тонн

В Приморском крае на судоверфь «Звезда» доставлен второй кран-гигант грузоподъемностью 1200 тонн

Омские макароны «по-вьетнамски»

Омские макароны «по-вьетнамски»

Новости дня

19:47 В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
19:02 Владимир Путин отстранил от должностей трех генералов Владимир Путин отстранил от должностей трех генералов
18:25 Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
17:54 Слуцкий допускает отказ от выплаты долга перед ПАСЕ Слуцкий допускает отказ от выплаты долга перед ПАСЕ
17:16 Россия приняла закон о приостановке действия ДРСМД Россия приняла закон о приостановке действия ДРСМД
17:02 Журавлев: роль комика Зеленского не отпускает Журавлев: роль комика Зеленского не отпускает
Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу
Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу
16:11 Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок

Узнай, страна!

17:19 Вологодскую ТПП посетила делегация из Совета Федерации, чтобы обсудить вопросы реформирования Вологодскую ТПП посетила делегация из Совета Федерации, чтобы обсудить вопросы реформирования
Рынок вооружений. Россия в полтора раза увеличила выручку от экспорта оружия и военной техники
Рынок вооружений. Россия в полтора раза увеличила выручку от экспорта оружия и военной техники
15:36 В Приморском крае на судоверфь «Звезда» доставлен второй кран-гигант грузоподъемностью 1200 тонн В Приморском крае на судоверфь «Звезда» доставлен второй кран-гигант грузоподъемностью 1200 тонн
14:06 Омские макароны «по-вьетнамски» Омские макароны «по-вьетнамски»
12:56 Для участников второго сезона конкурса «Лидеры Тамбовщины» разработана уникальная программа Для участников второго сезона конкурса «Лидеры Тамбовщины» разработана уникальная программа
02 ИЮЛ, 17:39 Коррупция – враг неуступчивый Коррупция – враг неуступчивый
01 ИЮЛ, 10:36 В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
27 ИЮН, 19:08 В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв» В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв»
19 ИЮН, 16:55 Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter