На границе с Украиной обнаружили танк КВ-1 с погибшим экипажем

На территории Ростовской области, на границе с Украиной, был найден советский тяжелый танк КВ-1 – по словам поисковиков, он принадлежит к периоду Великой Отечественной войны, пишет «РГ». Примечательно, что на этом же месте были найдены останки экипажа боевой машины. Как считают эксперты, танк мог «потеряться» летом 1943 года, во время прорыва немецкой обороны. Судя по состоянию танка, сначала произошел подрыв на противотанковой мине, после чего его «добила» авиация Германии.