Владимир Путин рассказал Лукашенко о братских узах

Российский лидер Владимир Путин направил белорусскому лидеру Александру Лукашенко поздравления с Днем независимости республики, передает Газета.ру со ссылкой на официальный сайт Кремля. В торжественном послании глава РФ отметил, что «узы братской дружбы, которые завещали отцы и деды» стали залогом прочных отношений, которые сложились между Россией и Белоруссией. Вместе с этим президент России заявил об уверенности в конструктивном развитии сотрудничества двух стран.