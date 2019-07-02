В центре Москвы нашли клад стоимостью 1 млн рублей

Археологи при проведении раскопок в центре Москвы нашли клад времен царя Николая II.

Мосгорнаследие сообщило, что в обнаруженной жестяной коробке лежало несколько десятков монет конца XIX – начала ХХ века номиналом пять и десять рублей. По предварительным данным, стоимость находки составляет один миллион рублей. Именно поэтому эксперты считают, что найденный в Москве клад за последние годы является самым крупным.

Со временем монеты из желтого металла спеклись, что затруднило их подсчет на месте. Также археологи при разборке подвала древнего здания нашли жестяную коробку, в которой хранился клад. Она сохранилась фрагментарно.

Сейчас археологические раскопки продолжаются в Костянском переулке, пишет «Газета.ru».