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«Затерянный город» массива Атлантиды доказывает возможность существования жизни на других планетах

02.07.2019 13:54
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«Затерянный город» массива Атлантиды доказывает возможность существования жизни на других планетах

В середине Атлантического океана располагается подводная гора усеянная дымоходами, которые изрыгают горячую воду и минералы из глубины. Эта группа дымоходов, в совокупности называемая «Затерянный город», кишит жизнью - и ученые считают, что то, что их питает, может также подпитывать жизнь в других местах вселенной. Об этом заявил биолог из Университета Юты Уильям Бразелтон во время своего выступления на научной конференции по астробиологии.

Что это за процесс?

Данный процесс, называемый серпентинизацией, приводит к тому, что зеленый оливин - скала, которая составляет мантию Земли, подвергается воздействию воды и вступает в реакцию с молекулами водорода и кислорода воды и выделяет газообразный водород высокой энергии. Этот газ является отличным топливом для микробов.

«Это самая близкая вещь, которую вы можете найти для бесплатного обеда во вселенной», - сказал Бразелтон. «Вы делаете камень мокрым и получаете еду».

Микробы «Затерянного города»

В сентябре прошлого года Бразелтон и его команда отправились в экспедицию в «Затерянный город», который расположен на подводной горе под названием Atlantis Massif.

«Затерянный город» - самый ясный, самый драматичный, самый красивый пример гидротермального дымохода, который, кажется, не приводится в действие магмой», - сказал он.

При этом данный «микробный мегаполис» до сих пор остается загадкой для ученых.

«По сравнению с другими местами на земле, где происходит серпентинизация, «Затерянный город», похоже, обладает самой богатой микробной жизнью», - подчеркивает Бразелтон. «Но, не понятно почему».

Чтобы ответить на этот вопрос, во время последней экспедиции его команда собрала пробы жидкости из вентиляционных отверстий, которые в настоящее время анализируются. Ученые надеются лучше понять, как серпентинизация питает жизнь, и какие организмы являются ключевыми видами. Так как предполагается, что, вероятно, существуют один или два ключевых вида, которые помогают остальной части микробного сообщества выжить. Потому, что когда исследователи пытаются создать в лаборатории точно такие же условия «Затерянного города», они всегда терпят неудачу.

Дымоходы из глубины

По словам Бразелтона, когда в конце 1970-х годов были обнаружены гидротермальные жерла, астробиологи были взволнованы. Это потому, что «они представляли собой второй вид энергии для жизни». По его словам, планеты, которые могут не иметь большого доступа к солнечному свету, могут содержать жизнь.

В последующие годы ученые нашли доказательства того, что другие водные миры, такие как шестая по величине луна Сатурна - Энцелад - имеют похожие гидротермальные жерла. По его словам, большинство из этих водных миров, в отличие от нашей планеты, вероятно, не имеют достаточного количества магмы для питания этих дымоходов. Но у них есть ингредиенты, необходимые для возникновения серпентинизации - эти миры состоят из тех же камней на основе железа, что и в мантии Земли, и они окружены водой, добавил он.

«У нас есть довольно хорошие подсказки относительно того, из чего [эти водные миры] сделаны», - сказал Марк Неве, исследователь из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА, который исследовал Энцелад.

Совершенно очевидно, что серпентинизация питает гидротермальные жерла в этих далеких водных мирах, утверждает Неве. Однако, по его словам, эти вентиляционные отверстия могут не напоминать дымоходы на Земле. Если это так, то наш «Затерянный город» и живущие в нем микробы могут не совсем имитировать другие инопланетные миры, пишет FoxNews.

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