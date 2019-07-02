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Три самых больших мифа о ядерной энергетике

02.07.2019 07:33
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Три самых больших мифа о ядерной энергетике

Ядерная энергетика – одна из самых перспективных отраслей энергетики. Тем не менее, она вызывает больше всего вопросов, опасений и страхов из-за немногочисленных, но резонирующих бедствий на атомных электростанциях, таких, как аварии на американской Три-Майл-Айленд, японской Фукусиме и, конечно, Чернобыльской АЭС. Но оправдан ли этот страх?

Вот три наиболее распространенных мифа о ядерной энергетике:

Миф № 1 Ядерный это опасно. По мнению многих, существующих примеров аварий на АЭС достаточно, чтобы закрепить это утверждение как факт. Но полное и рациональное изучение истории эксплуатации ядерной энергии быстро развеяло этот общий миф. Как показали различные анализы, даже если учесть памятные ядерные аварии, это намного безопаснее, чем любой источник энергии из ископаемого топлива. Исследование НАСА, проведенное в 2013 году, показало, что «ядерная энергетика предотвратила в среднем более 1,8 миллиона чистых смертей в мире в период с 1971 по 2009 год», сместив электростанции на основе ископаемого топлива и связанные с ними опасности для шахтеров, рабочих и широкой общественности. Ядерная энергетика может даже быть более безопасной, чем возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнечная энергия, поскольку это уменьшает потребность в опасных горных работах.

Во всем мире на протяжении десятилетий ядерная энергетика тихо и последовательно производила безэмиссионную энергию с гораздо меньшим вредным воздействием по сравнению с обычными источниками энергии, такими как уголь и природный газ.

Миф № 2 Ядерные отходы - это неразрешимая проблема. Ядерная энергия приводит к радиоактивным отходам в виде отработавших топливных стержней - большой недостаток. Но знаете ли вы, что угольные заводы на самом деле производят больше радиоактивных отходов во время их работы? К примеру, в настоящее время более 90 000 метрических тонн ядерных отходов (которые могли бы заполнить футбольное поле глубиной в двадцать метров) хранятся на более чем ста площадках по всей территории США, что является работоспособной, но нежелательной ситуацией. Тем не менее, эти отходы можно было безопасно спрятать в горе Юкка , отдаленном месте в пустыне Невада, расположенном на федеральной земле. Политические маневры удерживали сайт в подвешенном состоянии на протяжении десятилетий. А пока стартапы и такие влиятельные сторонники, как Билл Гейтс, стремятся разработать новые виды ядерной энергии, которые могут реально перерабатывать эти отходы, и нет никаких технических причин полагать, что, в конечном итоге, они не преуспеют.

Миф № 3 Ядерная энергия непомерно дорогая. Без сомнения вы слышали или читали многочисленные отчеты о закрытии или даже отмене атомных электростанций в процессе строительства из-за их слишком высокой стоимости. Это правда, что в некоторых местах производство электроэнергии делает атомную энергетику нерентабельной, но в большинстве мест атомная энергетика работает очень хорошо.

Ядерная энергетика действительно преуспеет в условиях, когда оценивается реальная стоимость вредных источников энергии из ископаемых видов топлива. Так Союз заинтересованных ученых подсчитал, что скудная цена на углерод, стоившая среднестатистическому домашнему хозяйству всего 1 доллар в месяц, может составить серьезную конкуренцию ядерной энергетики, значительно увеличив при этом загрязнение окружающей среды.

Хотя сторонники возобновляемой энергии настаивают на том, что ветер и солнечная энергия - это все, что необходимо для обеспечения будущего, нынешняя реальность не поддерживает это утверждение. Несмотря на то, что они дешевы, ветер и солнечная энергия непостоянны и, таким образом, требуют какого-то рода энергосистем для постоянного энергоснабжения. Гигантские батареи являются наиболее вероятным вариантом. Но эта технология еще далеко не готова, имеет свои собственные экологические риски и, вероятно, будет очень дорогой. С другой стороны, атомная энергия может легко обеспечить базовую нагрузку, необходимую нашей сети для круглосуточного обеспечения электроэнергией. Анализ Массачусетского технологического института (США) 2017 года фактически показывает, что сочетание ядерной энергии с возобновляемыми источниками энергии было бы самым дешевым способом электрифицировать будущее экологически чистой энергии, пишет RealClearScience.

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