Медведев пригрозил нефтяникам «расплатой» за повышение стоимости бензина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил нефтяным компаниям «расплатой» за повышение стоимости бензина без соглашения о стабилизации топливного рынка.

Медведев напомнил нефтяникам о малопопулярной идее, которая ранее неоднократно обсуждалась, и что они могут поплатиться.

Однако вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в целом ситуация на топливном рынке России стабильна и стоимость на бензин растет гораздо медленнее инфляции.

Неделю назад президент Независимого топливного союза объявил, что потеря равновесия на рынке возможна из-за отмены продления соглашения. Однако, по словам Павла Баженова, мало вероятен резкий рост цен на бензин, пишут РИА Новости.