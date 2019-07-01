С сегодняшнего дня в России изменились правила выдачи микрозаймов

Первого июля в России вступили в силу новые правила, регулирующие правила выдачи микрокредитов, которые были разработаны экспертами Банка России, напоминает РБК. В частности, речь идет о том, что ежедневная процентная ставка ограничивается на уровне 1%. Данный факт, как ранее отмечали аналитики, отразится на деятельности микрофинансовых организаций (МФО). При этом, как отмечается, займы до заработной платы окажутся нерентабельными.

Кроме этого, если говорить о регулировании деятельности МФО (микрофинансовых организаций), то здесь большое значение будет иметь внедрение показателя долговой нагрузки. Это необходимо для того, чтобы предотвратить рост закредитованности населения. В частности, по прогнозам, должно произойти существенное сокращение максимального размер выплат, которые представители кредитных организаций могут потребовать с заемщика.