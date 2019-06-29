Элтон Джон назвал Путина лицемером

Британский музыкант Элтон Джон назвал российского лидера Владимира Путина лицемером после его интервью об ЛГБТ в газете Financial Times.

Тот факт, что фильм «Рокетмен» подвергся цензуре, по словам музыканта, не согласуется с высказыванием лидера РФ о том, что к людям с нетрадиционной ориентацией он относится демократично. Этот жест российского лидера, по мнению Элтона Джона, показывает его двуличие.

В своем Instagram музыкант упомянул, что цензуре подверглись все сцены, связанные с его отношениями с Дэвидом и воспитанием двух чудесных сыновей, пишут «ВЕДОМОСТИ».