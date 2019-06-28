В Абхазии начали принимать российские карты «Мир»

Национальный банк Абхазии сообщил о том, что в республике начали принимать банковские карты платежной системы «Мир», сообщают «РИА новости». Согласно официальному заявлению регулирующего органа республики, проведена полная интеграция всех соответствующих банковских и платежных систем, что позволит держателям вышеназванной карты осуществлять полный спектр платежных и депозитарных операций.