Белоруссия потеряла $23 млн

Из-за произошедшего ЧП на трубопроводе «Дружба», республика на транзите нефти потеряла свыше $23 млн. Об этом рассказал Олег Борисенко, являющийся главой компании-оператора нефтепровода в Белоруссии.

Чтобы компенсировать ущерб, ОАО «Гомельтранснефть Дружба» порекомендовала Москве увеличить транзитный тариф нефти на 21,7%. Также белорусская сторона рассказала еще об одном варианте – до конца года прокачать ранее заявленный компанией РФ ПАО «Транснефть» объем транспортируемого сырья в размере 59,75 млн т, передают «Известия».