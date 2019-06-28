Крым согласился заявлением экс-президента

На Крымском полуострове заявление по поводу статуса Крыма экс-президента Петра Порошенко назвали разумным.

По мнению Вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, бывший президент Украины прав, утверждая, что возобновление полномочий делегации России в Совете Европы – это первая ступень на пути признания за территорией РФ Крыма.

Бобков рассказал, что Крымский полуостров постепенно оформляет свой российский статус с позиции восприятия на международном уровне.

Первой победой на пути к мировому признанию, по словам Вице-спикера, станет восстановление полномочий делегации РФ в ПАСЕ, передает «Газета.ru».