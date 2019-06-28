Создатели закрыли проект «раздевающего» приложения

Разработчики объявили о закрытии «раздевающего» приложения DeepNude после нескольких дней релиза. Это приложение, благодаря нейросетям, может удалять одежду с девушки на фотографии.

Создатели рассказали, что не ожидали, что проект станет настолько популярным. Авторы не смогли из-за огромного спроса контролировать трафик. Также они опасаются, что, несмотря на все принятые меры безопасности, люди могут злоупотребить возможностями приложения. «Мир еще не готов к DeepNude», – написали в Twitter разработчики.

Создатели пообещали всем покупателям вернуть потраченные деньги.

Для пользователей приложение DeepNude стало доступно с 23 июня, сообщают РИА Новости.