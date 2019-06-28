В России пресечена деятельность крупной финансовой пирамиды

Сотрудникам полиции удалось пресечь деятельность очередных финансовых мошенников. Речь идет о еще одной крупной финансовой пирамиде. Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение МВД, от действий организации, которая представлялась зарубежной инвесткомпанией, в период с 2016 по 2019 года пострадало порядка двух тысяч человек. Выяснилось, что люди «вкладывали» свои деньги в некий строительный бизнес и сферу ЖКХ. Ущерб составил, согласно предварительным оценкам, порядка миллиарда рублей. Главный офис злоумышленников находится в Ивановской области. Кроме этого, у него есть филиалы в Ярославской, Вологодской, Самарской, а также Саратовской и Московской областях.