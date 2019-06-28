Турция ударила по Сирии

Военные Турции ударили по сирийским позициям, откуда обстреливался наблюдательный пункт в Идлибе, как передает РИА Новости со ссылкой на Anadolu, информация об этом поступила от представителя Министерства национальной обороны.

Напомним также, что ранее сообщалось о том, что во время атаки по силам Турции в провинции погиб один военнослужащий. Еще трои пострадали.

В Анкаре убеждены, что это была специально спланированная акция со стороны Сирии.