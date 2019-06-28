Путин заявил, что в России нет олигархов

В России олигархов нет – об этом российский лидер Владимир Путин заявил перед саммитом «Большой двадцатки» (G20), общаясь с представителями Financial Times, передает РИА Новости. Президент РФ отметил, что в России существуют крупные компании, однако практически нет таких, кто использует преференции от близости с властями страны.

В беседе с изданием Путин также подчеркнул, что экономика России смогла преодолеть сложности и препятствия, которые были связаны с внутренними и внешними шоками. А инвестиции, как отметил глава государства, стали «немножко подрастать».