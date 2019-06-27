Пушков одобрил идею о переносе столицы Украины
27.06.2019 17:57
Комментарии
Российский политик Алексей Пушков с иронией прокомментировал идею Украины о переносе столицы в другой город.
Сенатор считает, что перенос столицы – это не тот вопрос, которым сейчас нужно заниматься украинским властям. Финансовый вопрос сразу пойдет в гору при переносе столицы, – с иронией добавил Пушков.
Также политик подытожил, что когда статус украинской столицы Киев утратит, тогда, по большей части, он снова станет русским городом, передают «Известия».
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий