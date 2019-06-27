На официальной встрече Меркель опять стало плохо

27 июля на мероприятии с немецким лидером Франком-Вальтером Штайнмайером Ангела Меркель опять почувствовала себя плохо.

Она сильно затряслась во время встречи. Однако пресс-секретарь Ангелы уверяет, что угрозы здоровью нет. Также он добавил, что все намеченные на саммит G20 мероприятия состоятся согласно графику.

Ранее Меркель неожиданно почувствовала себя плохо и начала сильно трястись. Этот случай произошел во время беседы с Владимиром Зеленским.

Позднее немецкий канцлер свое плохое самочувствие подтвердила. Она считает, что недомогание могло быть связано с обезвоживанием.

Информационное агентство Германии DPA отметило, что приступы недомогания и раньше наблюдались у Меркель. Однако, официальных данных о проблемах со здоровьем канцлера нет, сообщает «Коммерсантъ».