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На официальной встрече Меркель опять стало плохо

27.06.2019 15:56
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На официальной встрече Меркель опять стало плохо

27 июля на мероприятии с немецким лидером Франком-Вальтером Штайнмайером Ангела Меркель опять почувствовала себя плохо.

Она сильно затряслась во время встречи. Однако пресс-секретарь Ангелы уверяет, что угрозы здоровью нет. Также он добавил, что все намеченные на саммит G20 мероприятия состоятся согласно графику.

Ранее Меркель неожиданно почувствовала себя плохо и начала сильно трястись. Этот случай произошел во время беседы с Владимиром Зеленским.

Позднее немецкий канцлер свое плохое самочувствие подтвердила. Она считает, что недомогание могло быть связано с обезвоживанием.

Информационное агентство Германии DPA отметило, что приступы недомогания и раньше наблюдались у Меркель. Однако, официальных данных о проблемах со здоровьем канцлера нет, сообщает «Коммерсантъ».

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