Медведчук договорился об освобождении пленных в обход Зеленского

Виктор Медведчук договорился о передаче украинских граждан, удерживаемых в Донбассе, однако президенту Украины Владимиру Зеленскому ничего об этих переговорах не было известно. Об этом сегодня сообщил сам Медведчук.

По его словам, офис президента не может принимать участия в подобных переговорах. К тому же Зеленский ничего не делает для освобождения пленных.

Ранее в Минске прошла встреча между Медведчуком и лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, по результатам которой в качестве «жеста доброй воли» главы республик согласились в одностороннем порядке передать четырех украинских граждан.

По мнению Медведчука, подобный жест позволит наладить сотрудничество по обмену пленных между Киевом и Донбассом, пишет «Lenta.ru».