Эксперт прокомментировал снятие неприкосновенности с экс-президента Киргизии
Завотделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ прокомментировал снятие неприкосновенности с бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Андрей Грозин считает, что таким образом бывшему лидеру страны дают понять, что необходимо уменьшить свои амбиции.
Также он добавил, что на данный момент в экспертном сообществе существует две точки зрения.
Согласно первой, такое решение было принято для лишения иммунитета у Атамбаева с целью дальнейшего заведения на него уголовного дела. Действующая власть хочет, чтобы экс-президент ушел с политической арены страны в заключение или в эмиграцию.
П мнению Грозина, вторая точка зрения призвана лишь напугать Алмазбека Атамбаева. Его активность может негативно сказаться на политической системе страны. Власти Киргизии дают понять экс-лидеру, что его действия носят деструктивный характер и могут привести к расколу общества.
Также эксперт добавил, что если бы Атамбаева действительно хотели бы посадить, тогда власти Киргизии уже бы сделали это, передают РИА Новости.
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