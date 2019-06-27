Эксперт прокомментировал снятие неприкосновенности с экс-президента Киргизии

Завотделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ прокомментировал снятие неприкосновенности с бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Андрей Грозин считает, что таким образом бывшему лидеру страны дают понять, что необходимо уменьшить свои амбиции.

Также он добавил, что на данный момент в экспертном сообществе существует две точки зрения.

Согласно первой, такое решение было принято для лишения иммунитета у Атамбаева с целью дальнейшего заведения на него уголовного дела. Действующая власть хочет, чтобы экс-президент ушел с политической арены страны в заключение или в эмиграцию.

П мнению Грозина, вторая точка зрения призвана лишь напугать Алмазбека Атамбаева. Его активность может негативно сказаться на политической системе страны. Власти Киргизии дают понять экс-лидеру, что его действия носят деструктивный характер и могут привести к расколу общества.

Также эксперт добавил, что если бы Атамбаева действительно хотели бы посадить, тогда власти Киргизии уже бы сделали это, передают РИА Новости.