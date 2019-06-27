В Киеве заявили, что реформы Петра I проводили украинцы

Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что на самом деле последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский Петр I скопировал все проводимые им реформы с голландской системы управления государством. Кроме того, все реформы Петр I проводил руками и «интеллектуальными усилиями» украинцев и немцев, которых массово привлекал к реализации реформ. При этом Брехуненко заявляет, что жители Европы не видели в Императоре «какого-то гения». Причем данный вывод историк сделал на основании того факта, что дочь Петра I в свое время не вышла замуж за французского короля, пишет РИА Новости.