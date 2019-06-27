Экс-глава Ингушетии Евкуров станет замом Сергея Шойгу

СМИ сообщили о дальнейшей карьере экс-главы Ингушетии Юнус-Бек Евкурова. Как пишет «Коммерсант», у него будет новая должность: заместителя министра обороны Сергея Шойгу.

Напомним, что ранее главой РФ Владимиром Путиным была принята отставка Евкурова с должности главы Ингушетии. При этом, его полномочия заканчивались только через четыре года: в 2023 году. О своей отставке Евкуров сообщил при личной встрече с Путиным. Также он отчитался президенту о проделанной в регионе работе.