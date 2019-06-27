Мэр Нью-Йорка заявил, что Россия – это главная угроза

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что Россия – это главная угроза для всего мира. Как передает Газета.ру, об этом градоначальник заявил во время телевизионных дебатов на MSNBC. По его словам, Москва стремится к подрыву демократии США.

«Мы должны остановить их», — заявил нью-йоркский градоначальник.

Во время дискуссии оппоненты также высказывались и о других «угрозах», к которым они относят Китай, ядерное вооружение, а также изменение климата, о котором последнее время все чаще заявляют ученые.