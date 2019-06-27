Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 ИЮН, 14:18 МСК
USD (ЦБ)    63,0452
EUR (ЦБ)    71,6635

27 ИЮН, 14:18 МСК
USD (ЦБ)    63,0452
EUR (ЦБ)    71,6635

Мэр Нью-Йорка заявил, что Россия – это главная угроза

27.06.2019 10:56
Комментарии
Мэр Нью-Йорка заявил, что Россия – это главная угроза

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что Россия – это главная угроза для всего мира. Как передает Газета.ру, об этом градоначальник заявил во время телевизионных дебатов на MSNBC. По его словам, Москва стремится к подрыву демократии США.

«Мы должны остановить их», — заявил нью-йоркский градоначальник.

Во время дискуссии оппоненты также высказывались и о других «угрозах», к которым они относят Китай, ядерное вооружение, а также изменение климата, о котором последнее время все чаще заявляют ученые.

Комментировать (без регистрации)
Пять стран покинули сессию ПАСЕ из-за восстановленных полномочий России
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Возвращение в ПАСЕ. Почему Совет Европы предпочел Россию Украине?

Возвращение в ПАСЕ. Почему Совет Европы предпочел Россию Украине?
Политика

«Дружба» поровну. Россия выплатит компенсации за «грязную нефть» всем пострадавшим странам на равных условиях

«Дружба» поровну. Россия выплатит компенсации за «грязную нефть» всем пострадавшим странам на равных условиях
Экономика

Дания и США тормозят «Северный поток – 2», немецкий бизнес потерял €1,1 млрд на санкциях и другие новости

Дания и США тормозят «Северный поток – 2», немецкий бизнес потерял €1,1 млрд на санкциях и другие новости
События и факты

Дорогие студенты. В России растет стоимость высшего образования и сокращаются бюджетные места в вузах

Дорогие студенты. В России растет стоимость высшего образования и сокращаются бюджетные места в вузах
Общество

Вышли на дорогу. В Кремле обсудили перспективы дорожного строительства в регионах России

Вышли на дорогу. В Кремле обсудили перспективы дорожного строительства в регионах России
Экономика

Безусловное сдерживание. В российском правительстве придумали новый способ остановить рост цен на топливо

Безусловное сдерживание. В российском правительстве придумали новый способ остановить рост цен на топливо
Экономика

Узнай, страна

В Калужской области внедрили оборудование, продлевающее срок хранения продуктов в три раза

В Калужской области внедрили оборудование, продлевающее срок хранения продуктов в три раза

В Краснодаре начали поставки токарно-карусельных станков в страны Евросоюза

В Краснодаре начали поставки токарно-карусельных станков в страны Евросоюза

В Саратовской области открыли завод по производству компонентов самых крупных турбин для ГЭС

В Саратовской области открыли завод по производству компонентов самых крупных турбин для ГЭС

В Алтайском крае запустили первое за Уралом безотходное производство древесноволокнистых плит

В Алтайском крае запустили первое за Уралом безотходное производство древесноволокнистых плит

Новости дня

13:11 Нацбанк Грузии: без российских туристов страна потеряет 300 млн долларов Нацбанк Грузии: без российских туристов страна потеряет 300 млн долларов
Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу
Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу
12:38 Сергей Аксенов заявил, что возвращение России в ПАСЕ – это крах внешней политики Киева Сергей Аксенов заявил, что возвращение России в ПАСЕ – это крах внешней политики Киева
12:12 Экс-глава Ингушетии Евкуров станет замом Сергея Шойгу Экс-глава Ингушетии Евкуров станет замом Сергея Шойгу
11:38 В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив
10:15 Соратники Зеленского предлагают перенести столицу Украины из Киева Соратники Зеленского предлагают перенести столицу Украины из Киева
09:32 Делегация Словакии прояснила свою позицию по возврату России в ПАСЕ Делегация Словакии прояснила свою позицию по возврату России в ПАСЕ
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
08:56 В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за погоды В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за погоды

Узнай, страна!

10:54 В Калужской области внедрили оборудование, продлевающее срок хранения продуктов в три раза В Калужской области внедрили оборудование, продлевающее срок хранения продуктов в три раза
Сработали на аптеку. Почему российские власти на 40% увеличили расходы на закупку лекарств для льготников?
Сработали на аптеку. Почему российские власти на 40% увеличили расходы на закупку лекарств для льготников?
26 ИЮН, 16:31 Россия, Китай и Монголия встретились в Красноярске Россия, Китай и Монголия встретились в Красноярске
26 ИЮН, 09:34 В Тамбове впервые пройдет фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» В Тамбове впервые пройдет фестиваль-погружение «Тайны усадьбы»
24 ИЮН, 09:04 Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки
18 ИЮН, 13:56 Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ
14 ИЮН, 09:31 В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов
Пядь земли. Кому принадлежит самая дорогая земля России и как россияне могут увеличить свои участки?
Пядь земли. Кому принадлежит самая дорогая земля России и как россияне могут увеличить свои участки?
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter