Соратники Зеленского предлагают перенести столицу Украины из Киева

В Раде выступили с предложением – сделать другой город, а не Киев, столицей Украины. Как информирует РЕН ТВ, по словам депутата Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, эта идея, которая представлена в виде официального заявления партии, принадлежит соратникам новоизбранного президента Владимира Зеленского.

При этом, как заявил Рабинович, то, что сегодня происходит на Украине, больше похоже на анекдот, от которого уже совсем не смешно. О том, в какой именно город предлагается перенести столицу, не уточнятся. Однако, как пишут СМИ, ранее звучала версия о городе Канев.