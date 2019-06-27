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В России подорожало высшее образование

27.06.2019 07:19
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В России подорожало высшее образование

Согласно данным, предоставленным специалистами Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в России выросла стоимость получения высшего образования. Так, обучение на платных отделения в российских вузах выросло в среднем на 15-19%.

При этом, как утверждает президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, к сентябрю цены на получение высшего образования на платной основе увеличатся еще на 15-20%.

Комков подчеркивает, что данное увеличение, в основном, связано с необходимостью выполнять один из майских указов президента России Владимира Путина, согласно которому вузы должны поддерживать зарплаты преподавателей и профессоров вузов на уровне в 200% от средних зарплат по региону.

Также, Комков отметил увеличивающееся число желающих поступить на платные отделения в вузы, что, по его словам, способствует повышению цен, пишет газета Известия.

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