В России подорожало высшее образование

Согласно данным, предоставленным специалистами Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в России выросла стоимость получения высшего образования. Так, обучение на платных отделения в российских вузах выросло в среднем на 15-19%.

При этом, как утверждает президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, к сентябрю цены на получение высшего образования на платной основе увеличатся еще на 15-20%.

Комков подчеркивает, что данное увеличение, в основном, связано с необходимостью выполнять один из майских указов президента России Владимира Путина, согласно которому вузы должны поддерживать зарплаты преподавателей и профессоров вузов на уровне в 200% от средних зарплат по региону.

Также, Комков отметил увеличивающееся число желающих поступить на платные отделения в вузы, что, по его словам, способствует повышению цен, пишет газета Известия.