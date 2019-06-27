«Аэрофлот» снова повышает топливные сборы

Руководство авиакомпании «Аэрофлот» приняло решение снова повысить топливные сборы на некоторых внутренних и международных рейсах. Повышение тарифов планируется начать с 1 июля текущего года. При этом в авиакомпании заявили, что данное повышение связано с необходимостью привести в соответствие величину топливных сборов с реальными затратами на топливо из расчета на одного пассажира в зависимости от того класса, которым пассажир путешествует, пишет ТАСС.