Названа дата встречи Путина и Трампа

Официальный представитель Белого дома назвал время и место встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Так, согласно поступившей информации, встреча состоится в 14:00 (8:00 мск) 28 июня в Осаке в рамках саммита G20.

Известна и повестка встречи. Лидеры России и США обсудят наиболее острые вопросы международной безопасности, включая конфликты в Сирии, Афганистане, Венесуэле и на Украина, а также ситуацию с Ираном.

Помимо этого, по словам помощника главы России Юрия Ушакова, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят развитие двусторонних взаимоотношений России и США, пишет РИА Новости.