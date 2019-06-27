Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с Путиным в Осаке

Дональд Трамп, возглавляющий Соединенные штаты Америки, в процессе общения с журналистами и представителями СМИ на лужайке перед Белым домом, озвучил свои предположения о том, что он и Владимир Путин, являющий главой Российской Федерации, состоится «очень хороший разговор» в процессе проведения саммита G20 в Японии, сообщает «ТАСС». Встреча запланирована на 28 июня нынешнего года в Осаке. Трамп не поделился, какие темы он планирует поднять и обсудить в общении с российским лидером.